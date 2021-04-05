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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«صحة بني سويف» للنواب: لدينا 58 طبيبا فقط في 179 وحدة ريفية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:20 م
النائب أشرف حاتم
النائب أشرف حاتم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب مقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى الوحدات الصحية، وتحول بعضها لمبانى خاوية بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، نتيجة عجز الأطباء، مقترحا الاستعانة بعدد من الأطباء فى المستشفيات المركزية التي تحولت لمستشفيات عزل بعد غلق العيادات الخارجية للعمل فى الوحدات الصحية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وعلق محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال الاجتماع قائلا: «يوجد لدينا 179 وحدة ريفية، فى الوقت الذى يوجد 58 طبيبا موزعين على هذه الوحدات، كما يتم عمل انتداب فى الوحدات فى المركز القروي الرئيسى على مدار الأسبوع ليغطى يومين أسبوعيا، وهناك بالفعل نقص فى عدد الأطباء، ولكن هذا لا يؤثر على تقديم الرعاية والخدمة الطبية اللازمة، سواء التطعيمات، خدمات طب الأسرة، صرف الألبان».

وأضاف ممثل وزارة الصحة: «هناك بعض المواطنين حاول أن يجد مخرج لهذه الأزمة من خلال التعاقد مع مجموعة من الأطباء بعد سن المعاش على أن يتحمل راتبهم الشهرى على نفقته الشخصية، وحاولنا أن نجد لها مخرج قانونى، ولكن على للأسف لم أجد أطباء، على الرغم أنى عرضت 10 آلاف جنيه شهريا راتب».

وقال وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير وتجديد وإنشاء عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة، بالإضافة لتجهيز 11 مركز لطب الأسرة.

وقال شعراوي عبد المنعم، ممثل عن وزارة التخطيط، إن المحافظة مخصص لها اعتمادات مالية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي لتطوير المنظومة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية.

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