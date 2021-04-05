سلطنة عمان تشارك في أعمال المؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، في أعمال المؤتمر العربي الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عبر تقنية الاتصال المرئي.ومثل السلطنة في الاجتماع الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية العماني، حيث تم مناقشة آليات حماية حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا (كوفيد_19) وتأثيرها على وضع الأطفال في المنطقة العربية ورصد جهود الدول الأعضاء لمكافحة (كوفيد_19).وناقش المؤتمر أيضا -وفقا لوكالة الانباء العمانية- عددًا من الموضوعات، منها تصميم دليل عربي حول أفضل الممارسات الإيجابية لكيفية التعامل مع جائحة (كوفيد_19 ) في المنطقة العربية بهدف تغيير نمط الحياة لدى الأطفال من الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي والتعليمي ورصد التجارب الوطنية التي بذلتها الدول العربية خلال تفشي هذه الجائحة وإجراءات الوقاية والحد منها.وصاحب المؤتمر إطلاق شبكة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تقديم نافذة دورية للأطفال تمكّن الحصول على معلومات لمعرفة التطورات الحاصلة لجائحة كوفيد19 وتوعية الأطفال في المنطقة العربية من مخاطر هذه الجائحة إضافة إلى التركيز على الالتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها في هذا الشأن.