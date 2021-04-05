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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبي» يدعم الشركات الإسبانية المتضررة من كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي فتح خط ائتماني بقيمة 300 مليون يورو لتمكين بنك (بانكو دي سباديل) الإسباني من تقديم قروض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وأشار البنك - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن هذا المبلغ يأتي ضمن مخصصات مالية بقيمة 600 مليون يورو سيقدمها البنك إلى إسبانيا على مدار العامين المقبلين من أجل تعزيز قدرتها على التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية لوباء كورونا.

وقال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمسؤول عن عمليات البنك في إسبانيا، إن التمويل يعمل على حماية الصناعة الأوروبية وتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من التغلب على الصعوبات المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن خط الائتمان يمول المشروعات الاستثمارية الجديدة، واحتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية مما يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة فيروس كورونا.

يذكر أن المجلس الأوروبي وافق على إنشاء صندوق ضمان عموم أوروبا (EGF) في أبريل 2020 بقيمة 25 مليار يورو والذي يركز بشكل أساسي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

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