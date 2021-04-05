مع انتهاء الشتاء.. 7 طرق لتخزين الأحذية الجلدية

نظف الأحذية الجلدية بشكل صحيح قبل تخزينها



قم بتخزين الأحذية في مكان مظلم يمكن التحكم في درجة حرارته



احشو الحذاء بالورق أو القماش



ضع الحذاء على سجادة



استخدم الرفوف



استخدم صندوق الأحذية لأطول تخزين



استخدم أكياس الحذاء خلف الباب



ودعنا فصل الشتاء ونقترب من استقبال فصل الصيف، ويجب أن نحتفظ بالأحذية الجلدية بشكل آمن حتي لا تتعرض للتلف.وبحسب موقع "charmyposh" نرصد أبرز النصائح التي يجب اتباعها خلال تخزين الأحذاية الجلدية لتبقي محافظة علي شكلها الطبيعي ولا تتعرض للتلف.قبل التخزين، إذا تركت الغبار والأوساخ على الحذاء، فإن جزيئات الغبار أو الأوساخ ستصبح الجزء الدائم من الحذاء.عليك أن تجد درجة الحرارة المناسبة التي لا تكون شديدة البرودة أو الساخنة. تتقلص الأحذية في درجات الحرارة المرتفعة وتتمدد في درجات الحرارة الباردة، أفضل مكان لتخزين الأحذية هو الخزانة المغطاة، لكن لا تتراكم الأحذية في بعضها البعض يجب أن تكون المساحة كافية للأحذية.هذه التقنية هي الحفاظ على شكل حذائك أثناء عملية التخزين، إذا كنت تقوم بتخزين الحذاء لفترة أطول، يجب عليك حشو شيء ما في الحذاء حتى لا يتقلص بسبب الرطوبة. سيؤدي الانكماش إلى تجعد جلد الحذاء.يجب أن تنشر السجادة أو قطعة الورق في الخزانة حيث تختار تخزين الأحذية الجلدية لذلك يمكن منع حذائك من الحشرات والأوساخ أو الغبار على سطح الخزانة.إذا كنت ترغب في تخزين أحذية كل فرد من المنزل ولم يكن لديك مساحة كافية، يمكنك استخدام الرفوف، لا تقم بتخزين الحذاء في مكان مزدحم لأن الضغط سوف يؤدي إلى تخريب جلد حذائك.قم بتغطية حذائك النظيف بورق المناديل الورقية وضعه على الصندوق تعتبر المناديل الورقية الخالية من الأحماض أفضل وسيلة لحماية حذائك أثناء التخزينإذا لم يكن لديك مساحة كافية استخدم أكياس الأحذية خلف الباب وقم بتخزين حذائك في أزواج، ستوفر الأكياس الموجودة فوق الباب مساحة ويمكنك وضع العديد من الأحذية على الباب الخشبي خلف غرفة التخزين.