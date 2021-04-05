مع انتهاء الشتاء.. 7 طرق لتخزين الأحذية الجلدية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:44 م
هويدا سعيدطباعة
ودعنا فصل الشتاء ونقترب من استقبال فصل الصيف، ويجب أن نحتفظ بالأحذية الجلدية بشكل آمن حتي لا تتعرض للتلف.
وبحسب موقع "charmyposh" نرصد أبرز النصائح التي يجب اتباعها خلال تخزين الأحذاية الجلدية لتبقي محافظة علي شكلها الطبيعي ولا تتعرض للتلف.
نظف الأحذية الجلدية بشكل صحيح قبل تخزينها
قبل التخزين، إذا تركت الغبار والأوساخ على الحذاء، فإن جزيئات الغبار أو الأوساخ ستصبح الجزء الدائم من الحذاء.
قم بتخزين الأحذية في مكان مظلم يمكن التحكم في درجة حرارته
عليك أن تجد درجة الحرارة المناسبة التي لا تكون شديدة البرودة أو الساخنة. تتقلص الأحذية في درجات الحرارة المرتفعة وتتمدد في درجات الحرارة الباردة، أفضل مكان لتخزين الأحذية هو الخزانة المغطاة، لكن لا تتراكم الأحذية في بعضها البعض يجب أن تكون المساحة كافية للأحذية.
احشو الحذاء بالورق أو القماش
هذه التقنية هي الحفاظ على شكل حذائك أثناء عملية التخزين، إذا كنت تقوم بتخزين الحذاء لفترة أطول، يجب عليك حشو شيء ما في الحذاء حتى لا يتقلص بسبب الرطوبة. سيؤدي الانكماش إلى تجعد جلد الحذاء.
ضع الحذاء على سجادة
يجب أن تنشر السجادة أو قطعة الورق في الخزانة حيث تختار تخزين الأحذية الجلدية لذلك يمكن منع حذائك من الحشرات والأوساخ أو الغبار على سطح الخزانة.
استخدم الرفوف
إذا كنت ترغب في تخزين أحذية كل فرد من المنزل ولم يكن لديك مساحة كافية، يمكنك استخدام الرفوف، لا تقم بتخزين الحذاء في مكان مزدحم لأن الضغط سوف يؤدي إلى تخريب جلد حذائك.
استخدم صندوق الأحذية لأطول تخزين
قم بتغطية حذائك النظيف بورق المناديل الورقية وضعه على الصندوق تعتبر المناديل الورقية الخالية من الأحماض أفضل وسيلة لحماية حذائك أثناء التخزين
استخدم أكياس الحذاء خلف الباب
إذا لم يكن لديك مساحة كافية استخدم أكياس الأحذية خلف الباب وقم بتخزين حذائك في أزواج، ستوفر الأكياس الموجودة فوق الباب مساحة ويمكنك وضع العديد من الأحذية على الباب الخشبي خلف غرفة التخزين.
وبحسب موقع "charmyposh" نرصد أبرز النصائح التي يجب اتباعها خلال تخزين الأحذاية الجلدية لتبقي محافظة علي شكلها الطبيعي ولا تتعرض للتلف.
نظف الأحذية الجلدية بشكل صحيح قبل تخزينها
قبل التخزين، إذا تركت الغبار والأوساخ على الحذاء، فإن جزيئات الغبار أو الأوساخ ستصبح الجزء الدائم من الحذاء.
قم بتخزين الأحذية في مكان مظلم يمكن التحكم في درجة حرارته
عليك أن تجد درجة الحرارة المناسبة التي لا تكون شديدة البرودة أو الساخنة. تتقلص الأحذية في درجات الحرارة المرتفعة وتتمدد في درجات الحرارة الباردة، أفضل مكان لتخزين الأحذية هو الخزانة المغطاة، لكن لا تتراكم الأحذية في بعضها البعض يجب أن تكون المساحة كافية للأحذية.
احشو الحذاء بالورق أو القماش
هذه التقنية هي الحفاظ على شكل حذائك أثناء عملية التخزين، إذا كنت تقوم بتخزين الحذاء لفترة أطول، يجب عليك حشو شيء ما في الحذاء حتى لا يتقلص بسبب الرطوبة. سيؤدي الانكماش إلى تجعد جلد الحذاء.
ضع الحذاء على سجادة
يجب أن تنشر السجادة أو قطعة الورق في الخزانة حيث تختار تخزين الأحذية الجلدية لذلك يمكن منع حذائك من الحشرات والأوساخ أو الغبار على سطح الخزانة.
استخدم الرفوف
إذا كنت ترغب في تخزين أحذية كل فرد من المنزل ولم يكن لديك مساحة كافية، يمكنك استخدام الرفوف، لا تقم بتخزين الحذاء في مكان مزدحم لأن الضغط سوف يؤدي إلى تخريب جلد حذائك.
استخدم صندوق الأحذية لأطول تخزين
قم بتغطية حذائك النظيف بورق المناديل الورقية وضعه على الصندوق تعتبر المناديل الورقية الخالية من الأحماض أفضل وسيلة لحماية حذائك أثناء التخزين
استخدم أكياس الحذاء خلف الباب
إذا لم يكن لديك مساحة كافية استخدم أكياس الأحذية خلف الباب وقم بتخزين حذائك في أزواج، ستوفر الأكياس الموجودة فوق الباب مساحة ويمكنك وضع العديد من الأحذية على الباب الخشبي خلف غرفة التخزين.