ماليزيا: نستأنف التطعيم بلقاح استرازينيكا لأن فوائده تفوق مخاطره

قال المدیر العام للصحة الماليزي نور ھشام عبدالله إن بلاده ستستأنف استخدام لقاح استرازینیكا ضد كوفيد-19، مؤكدا أن فوائده تفوق مخاطره.وأضاف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن الحوادث المترتبة على استخدام استرازينيكا تعد نادرة منعزلة، مشيرا إلى أن مالیزیا بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا بشأن استخدامه؛ إثر حدوث جلطات الدم والوفیات نتیجة استخدامه في عدة دول.وتابع:" أننا سنواصل استخدامه لأننا ننظر إلى الفوائد التي تفوق المخاطر".