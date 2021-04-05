ماليزيا: نستأنف التطعيم بلقاح استرازينيكا لأن فوائده تفوق مخاطره
الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:17 م
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قال المدیر العام للصحة الماليزي نور ھشام عبدالله إن بلاده ستستأنف استخدام لقاح استرازینیكا ضد كوفيد-19، مؤكدا أن فوائده تفوق مخاطره.
وأضاف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن الحوادث المترتبة على استخدام استرازينيكا تعد نادرة منعزلة، مشيرا إلى أن مالیزیا بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا بشأن استخدامه؛ إثر حدوث جلطات الدم والوفیات نتیجة استخدامه في عدة دول.
وتابع:" أننا سنواصل استخدامه لأننا ننظر إلى الفوائد التي تفوق المخاطر".
وأضاف- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية- أن الحوادث المترتبة على استخدام استرازينيكا تعد نادرة منعزلة، مشيرا إلى أن مالیزیا بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا بشأن استخدامه؛ إثر حدوث جلطات الدم والوفیات نتیجة استخدامه في عدة دول.
وتابع:" أننا سنواصل استخدامه لأننا ننظر إلى الفوائد التي تفوق المخاطر".