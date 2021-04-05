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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «حياة كريمة».. القوافل الطبية تقدم خدماتها بالمجان لـ184 ألفًا خلال شهر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ184 ألفًا و797 مواطنًا من خلال 156 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 27 ألفًا و643 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 39 ألفًا و666 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2801 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 12 ألفًا و259 مواطنًا بمحافظة أسوان، و15 ألفًا و937 مواطنًا بأسيوط، و11 ألفًا و910 مواطنين بالإسكندرية، و5 آلاف و86 مواطنًا بالإسماعيلية، و1812 مواطنًا بالأقصر، و1889 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و32 مواطنا بالبحيرة، و13 ألفًا و170 مواطنا بالجيزة، و9 آلاف و134 مواطنًا بالدقهلية، و1574 مواطنًا بالسويس، و5 آلاف و544 مواطنًا بالشرقية، و4 آلاف و118 مواطنًا بالغربية، و5 آلاف و546 مواطنًا بالفيوم، و7 آلاف و740 مواطنًا بالقاهرة.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ9 آلاف و812 مواطنا بمحافظة القليوبية، و7 آلاف و265 مواطنًا بالمنوفية، و15 ألفًا و313 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و151 مواطنا بالوادي الجديد، و8 آلاف و912 مواطنا ببني سويف، و1935 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و685 مواطنًا بدمياط، و5 آلاف و326 مواطنًا بسوهاج، و6 آلاف و894 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و907 مواطنين بكفرالشيخ، و2846 مواطنًا بمطروح.

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