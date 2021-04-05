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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق بطولة البنتابول للمرة الأولى بجامعة قناة السويس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شهد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انطلاق فعاليات بطولة البنتابول بجامعة قناة السويس، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للكرة الخماسية.

وأشار زكى إلى أن ١٦٨ طالبا وطالبة يتنافسون فى البطولة اليوم الأثنين، على ملاعب طب الأسنان حيث تقام ٢٥ مباراه.

وأضاف شقيدف أن ١٤٠ طالبا يمثلون ١٦ فرقة يشاركون بالبطولة التى تقام على مدار يوم واحد فقط، كما تشارك ٢٨ طالبة يمثلون ٥ فرق.

رافق رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وأحمد الشبراوى ممثلا للاتحاد المصرى للكرة الخماسية، والدكتور أحمد ربيع نائب رئيس الاتحاد ومنسقو الأنشطة بالكليات، وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضي مدير النشاط الرياضي، ومشرفو النشاط.

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