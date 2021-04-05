رئيس جامعة القناة يشهد انطلاق بطولة البنتابول للمرة الأولى بالجامعة

شهد صباح اليوم الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انطلاق فعاليات بطولة البنتابول بجامعة قناة السويس والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للكرة الخماسية.وأشار زكى إلى أن ١٦٨ طالب وطالبة يتنافسون فى البطولة اليوم الأثنين الموافق ٥ إبريل على ملاعب طب الأسنان حيث تقام ٢٥ مباراة.وأضاف شقيدف أن ١٤٠ طالبا يمثلون ١٦ فرقة يشاركون بالبطولة التى تقام علي مدار يوم واحد فقط، كما تشارك ٢٨ طالبة يمثلون ٥ فرق.رافق رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وأحمد الشبراوى ممثلا للاتحاد المصرى للكرة الخماسية والدكتور أحمد ربيع نائب رئيس الاتحاد ومنسقو الأنشطة بالكليات، وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل القاضي مدير النشاط الرياضي، ومشرفي النشاط.