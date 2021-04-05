جامعة حلوان تحتفل بالعلماء المتميزين في النشر الدولى

نظمت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين فى النشر الدولى، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق ولفيف من عمداء الكليات.جاء ذلك فى إطار التنافسية العالمية فى مجالات البحث العلمى، واهتمام الجامعة بالارتقاء به تماشيًا مع خطة الدولة فى دعم علمائها وتحفيز طاقات الباحثين لإثراء البحث العلمي بالجامعة.وتقدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بداية كلمته بالشكر والعرفان لعلماء الجامعة المتميزين فى المجالات العلمية المختلفة، مشيرا إلى أن احتفال اليوم يعتبر عيدًا للعلم والعلماء وأن نهضة الدول وتقدمها يعتمد فى المقام الأول على مدى قدرتها على صناعة المعرفة واستثمارها من خلال البحث العلمى والابتكار بما يسهم فى إيجاد حلول جذرية للقضايا القومية وتعزيز مكانة مصر على المستوى الإقليمى والدولى.وأشار إلى الزيادة المطردة فى النشر الدولى خلال الأعوام الماضية قد أدت إلى رفع تصنيف الجامعة دوليًا، ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، مؤكدًا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة البحثية بالجامعة حيث تم إنشاء واستحداث كيانات بحثية بالجامعة تدعم البحث العلمى، وتقدم الإمكانات اللازمة للباحثين لزيادة نسب الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن احتفال اليوم، والذى يتكرر للعام التالى على التوالى إنما يؤكد اهتمام إدارة الجامعة وحرصها الشديد على تكريم علمائها البارزين وتشجيع الباحثين على التميز بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030.وأعلنت أن الكليات الأكثر نشرا خلال عام 2019 هى كلية العلوم التى حصلت على المركز الأول، تليها فى المركز الثانى كلية الهندسة بحلوان، وتحتل المركز الثالث كلية الصيدلة، ثم كلية الطب في المركز الرابع وفي المركز الخامس كلية الهندسة بالمطرية.وعلى صعيد الأقسام الأكثر نشرًا حصل قسم الكيمياء بكلية العلوم على المركز الأول، يليه فى المركز الثاني قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية هندسة حلوان، واحتل قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم المركز الثالث، ثم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب فى المركز الرابع، ثم قسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية هندسة حلوان فى المركز الخامس.كما حصل على جائزة التميز البحثي للرواد (الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين ممن قدموا إنتاجا علميا متميزا باسم جامعة حلوان) الدكتور محمد السيد عثمان الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم.وخلال فعاليات الحفل تم تكريم الخمسة الأوائل من الباحثين الأكثر نشرًا للأبحاث العلمية على المستوى الدولى بالجامعة لعام 2019، وقد حصل على المركز الأول الدكتور أحمد عصمت عبد المنعم الأستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات، وفى المركز الثاني الدكتور محمد محمود زكريا القصاص الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنة ورئيس القسم بكلية الطب، وفى المركز الثالث الدكتور قرنى رجب محمود حميدة الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان وقد شاركته فى المركز الثالث الدكتورة حنان بسيونى أحمد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء، والمركز الخامس مناصفة بين الدكتور أحمد إبراهيم أحمد الأستاذ بقسم الفيزيقا الهندسية ورئيس قسم العلوم الأساسية بكلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور بهاء أحمد صلاح الدين الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم.وفاز بالمركز الأول بجائزة التميز فى الحصول على التمويل الخارجى للمشروعات البحثية، الأستاذ الدكتور سامح حمدى عبد المجيد سرور الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بمشروع إنشاء مركز التميز العلمى لابحاث التركيب البيولوجي، وحصل على المركز الثاني الدكتور هشام رأفت شوقى حافظ المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة بمشروع جيل لمستقبلات حمض الريتينويك لتحريض الخلايا الجزعية على التمايز العصبى.ومُنحت جائزة التميز البحثي لمبعوثى الجامعة أو منحة شخصية للدكتور أحمد برهوم همام المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفاز بجائزة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا مرحلة ( الدكتوراه) الدكتور رضا عبد الباسط العزب من هندسة حلوان، ومرحلة ( الماجستير) الباحثة رقية رمضان عبد المطلب عثمان من كلية العلوم، وفاز بجائزة التميز البحثي لطلاب الجامعة الطالب عمرو موسى عبد الحميد الأزهري بالفرقة الرابعة بكلية العلوم.وشملت الاحتفالية تكريم مدير وحدة التصنيف الدولى ونائب مدير الوحدة والأعضاء التنفيذيين والأعضاء الممثلين لكليات الجامعة والإداريين لما بذلوه من جهد في إبراز مجهودات الجامعة فى القطاعات المختلفة لتتقدم في الترتيب محليا وإقليميا ودوليا وفق معايير التصنيف الدولية.