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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:13 م
قافلة سكانية
قافلة سكانية
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

هذا وقد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام وفرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم التابعه لقرية عزب حوش عيسى إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شارك بالقافلة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من " الصحة - التعليم - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز ".

وتم توقيع الكشف الطبي علي عدد ٤٩٠ مريض "٩٠ أطفال - ٢٠٠ نساء - ١٢٠ باطنه - ٨٠ عيون".

وتم الرد علي استفسارات المواطنين حول البطاقات التموينيه بجانب توفير سيارة انابيب وتم توزيع اكثر من ٢٧٠ أنبوبة غاز.
قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى
قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى
قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى
قافلة سكانية شاملة بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى

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