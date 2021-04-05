رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بالبحيرة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:13 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
طباعة
افتتحت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، اليوم الاثنين، مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي، بمحافظة البحيرة.

ويعد هذا المركز رقم 57 من مراكز الموهوبين والتعلم الذكي والتي تغطي حاليًا 20 محافظة.

وتهدف مراكز الموهوبين والتعلم الذكي إلى تبني ورعاية الطلاب الموهوبين وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وذلك من خلال المختصين وذوي الخبرات من مسئولى الموهوبين، حيث يتم عقد ورش عمل لجميع الطلبة والطالبات الموهوبين بجميع المجالات.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، إنه تم تجهيز المركز بالأجهزة والأثاث اللازم وكل ما يلزم لأبنائنا الطلاب الموهوبين لصقل مواهبهم وتنميتها، مشيرة إلى أن المركز احتوى على أعمال فنية متميزة للطلاب الموهوبين من جميع المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة والتى تعبر عن الإبداع والابتكار.

حضر افتتاح المركز الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث شهد الاحتفال تقديم الطلاب العديد من الفقرات الفنية الرائعة.
«التعليم»: افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بالبحيرة
«التعليم»: افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بالبحيرة
«التعليم»: افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بالبحيرة
«التعليم»: افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بالبحيرة

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 فى مصر


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية