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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6493 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بأشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6493 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2598 تجاوز السرعة المقررة، 365 مخالفة السير بدون تراخيص، 23 مخالفات موقف عشوائي، 29 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المروري.

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