الغضبان يتابع سير العمل بمجزر بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مجزر المحافظة بمنطقة القابوطي الجديد، لمتابعة سير العمل وانتظامة ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر وأعمال الإنشاءات الجديدة التي تتم بالمجازر، رافقة خلالها الدكتور فواد البدويهي مدير المجازر.ووجه المحافظ، خلال جولته على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجازر.وأكد المحافظ بأن منطقة القابوطي الجديد تشهد طفرة كبيرة في مجال تنمية الثروة الحيوانية، حيث يوجد بها واحد من أكبر محطات التسمين بطلقة استيعابية تقدر بعشرة آلاف رأس ماشية، مشيرا بأن تواجد المحطة بجانب مجازر بورسعيد يسهل من مهام العاملين في مجال الثروة الحيوانية.