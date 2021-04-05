موسكو: الاختبارات العسكرية للغواصة النووية «بيلجورود» ستكتمل بحلول سبتمبر

أعلن مصدر في الصناعات العسكرية الروسية أن الاختبارات الجارية على الغواصة النووية التجريبية "بيلجورود" الحاملة لغواصات "بوسيدون" المسيرة، ستكتمل بحلول سبتمبر المقبل.وقال المصدر- إن الغواصة النووية الجديدة تمر الآن بمرحلة اختبارات على الإرساء، كما جرى إطلاق المفاعل على متنها، مضيفا أنه " تم إطلاق مفاعل في الغواصة بيلجورود، وتجرى اختبارات الإرساء،وبعد ذلك ستجرى اختبارات المصنع والاختبارات الحكومية، وستكتمل بحلول سبتمبر سلسلة الاختبارات بأجمعها".وكانت الغواصة التجريبية النووية "بيلجورود" -متعددة الأغراض- أنزلت إلى الماء في احتفال رسمي في أبريل 2019، في مصنع "سيفماش" بمنطقة سيفيرودفينسك، وهي غواصة تجريبية تحمل غواصات (طوربيدات) "بوسيدون" المسيرة، المعروفة بسلاح يوم القيامة.