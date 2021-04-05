احتفالًا بهم.. سفير الإمارات يشارك الأطفال الأيتام عيدهم

قام الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات بمصر، بزيارة جمعية الأورمان للأيتام لمشاركة أبناء الجمعية الإحتفال بيوم اليتيم، الذي يوافق أول جمعة من شهر إبريل من كل عام.وأكد الدكتور حمد سعيد الشامسي خلال الزيارة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة ودائمًا ماتدعو وتعزز كل ما من شأنه رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقدم كافة أشكال الرعاية لهم، وأن الإمارات العربية المتحدة تنظر للأيتام على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وأنهم من حقهم على المجتمع إشعارهم بالحب والحنان.من جانبه رحب اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بزيارة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء الأورمان الأيتام والاحتفال بينهم بيوم اليتيم، مؤكدًا أن احتفالات يوم اليتيم أصبحت احتفالات عربية بعد أن أطلقتها الأورمان على المستوى المصري قبل ثمانية عشر عامًا من آلان ودعت إلى تعميمها عربيًا من خلال جامعة الدول العربية وكانت دولة الإمارات العربية من بين الدول التي سبقت الاحتفال والاهتمام لجعل الجمعة الأولى من أبريل من كل عام بداية سنوية لتجديد الإهتمام والرعاية لشرائح الأطفال الأيتام.