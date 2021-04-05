ضبط 3.5 طن «ياميش فاسد» ضمن 1150 قضية تموينية في يوم واحد

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن ضبط 1150 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3.5 طن "دهون حيوانية" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.وأسفرت الجهود عن ضبط 20 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، و10 أطنان سكر حر معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ماكينة تغليف وتعبئة- أدوات إنتاج، بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 3.46 طن ياميش "بلح مجفف" معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 4 طن "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2.500 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة بحوزته 1.7 طن دقيق بلدي مدعم قام المذكور بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ9265 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 4 أطنان حبيبات بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، 2880 قطعة حذاء خفيف معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائي"، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأحذية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المتهمين.