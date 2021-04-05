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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بعد وفاة طفلتين.. تحرك برلماني بشأن «الإندومي»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:07 م
الدكتورة ولاء التمامي،
الدكتورة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدمت الدكتورة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرتي التجارة والصحة، يحذر من تداول "الإندومي" في الأسواق المصرية، لما له من تأثير خطير على صحة المواطنين لا سيما الأطفال.

وأشارت النائبة إلى أن هناك كارثة استيقظ علىها أهالي مركز إدفو بأسوان، نتيجة وفاة طفلتين شقيقتين بعد تناولهما وجبة المكرونة المجهزة "الإندومي"، لافتة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضافت "التمامي"، أن تناول أطفالنا وجبة "الإندومي" يشكل خطرًا داهمًا على حياتهم، في ظل ما تشير إليه دراسات علمية حديثة تحذر من مخاطرها، إذ يتسبب الإندومي في ضمور الأعصاب بسبب مادة الصوديوم أحادي الجلوتامات، والتي تستخدم لإضافة النكهة في العديد من الأطعمة المصنعة، كما إنها وجبة تفتقر إلى أي عنصر غذائي مفيد للجسم.

وأوضحت "عضو مجلس النواب"، أن الإندومى به نسبة مرتفعة جدا من الدهون والاملاح والتوابل الرافعة لضغط الدم مما يؤثر على القلب وباقي أعضاء الجسم وبه نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية والدهون والمواد الحافظة والصوديوم والألوان الصناعية، وله تأثيراته السلبية على الصحة ويسبب الزيادة في الوزن بسبب محتواه من الدهون والنشويات، فكل عبوة 70 غرام وبها نحو 350 سعر حراري، من بينها 139 سعر حراري دهون.

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