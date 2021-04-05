إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

أفادت صحيفة إكسبريس البريطانية اليوم الإثنين بأن رئيس نادي برشلونة الأسباني جوان لابورتا يفاضل بين ضم لاعب باريس سان جيرمان نيمار ولاعب بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن رئيس برشلونة يعطي الأولوية لإيرلينج هالاند بدلًا من نيمار الذي أوقف محادثات العقد مع ناديه باريس سان جيرمان بسبب رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال برشلونة يبحث عن بديل لنجمه لويس سواريز، الذي سُمح له بشكل مثير للجدل بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، ونتيجة لذلك، فهم مهتمون بهالاند، الذي سجل 31 هدفًا في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا لصالح بوروسيا دورتموند هذا الموسم.وبينما يحرص نيمار على العودة إلى برشلونة، زعمت تقارير أن هالاند هو أولويته في الوقت الحالي لكن التوقيع مع نجم بوروسيا دورتموند ليس واضحا حتى الآن.