محافظ أسوان يوجه بمتابعة تحديث «السيرفيس» بـ4 خطوط جديدة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بتفقد مجمع مواقف السيرفيس بالسيل لمتابعة تنفيذ قرار منع سير السيارات "البيك آب- الكبود"، على 4 خطوط سير بطرق كيما والشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقي، واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بداية من أول أبريل الجاري.يأتي ذلك كمرحلة ثالثة لتصل عدد السيارات التي تم تحديثها إلى 950 سيارة "سيرفيس" حتى الأن على مستوى مدينة أسوان، والمخطط تفريغها من سيارات "البيك آب=الكبود" بنهاية يونيو المقابل، على أن يتم تفريغ المحافظة بالكامل منها بنهاية العام الحالي.