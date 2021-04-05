أبرزها 27.5 طن ياميش وزيت ومخلل فاسد.. ضبط 1150 قضية تموينية

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية، 1150 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3٫5 طن "دهون حيوانية" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.وأسفرت الجهود عن ضبط 20 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وضبط 10 أطنان"سكر حر "معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" – ماكينة تغليف وتعبئة "أدوات إنتاج"، بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 3،46 طن ياميش "بلح مجفف" معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 4 أطنان "مخللات" معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية – 2،500 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة بحوزته 1٫7 طن دقيق بلدى مدعم، قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ 9265 جنيه تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 4 أطنان حبيبات بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 2880 قطعة حذاء خفيف معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأحذية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المتهمين.