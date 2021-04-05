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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لوحدات طب الأسرة الجاري تنفيذها وتطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات ومعدلات الإنجار في الوحدات الصحية الجاري تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تأتي على أجندة الأولويات بالمبادرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المنشآت الطبية وإمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين مديرية الصحة وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من 27 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبيقا للشروط ومعايير الجودة، موضحًا أنه يتابع تنفيذ الوحدات الصحية من خلال جولاته الميدانية المتكررة للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة تمهيدًا لتشغيلها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدفان تحسين مستوى الحياة بقرى الريف المصري على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف المجالات، ومنها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

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