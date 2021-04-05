مصدر بـ«التعليم»: خطة للتأكد من استعدادات المدارس لـ«تجريبي الثانوية»

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أرسلت لكافة المديريات التعليمية تنبيهات بالتأكد من كفاءة الشبكات الإلكترونية داخل المدارس الثانوي، وعمل حصر لكافة المدارس التي بها أي مشاكل للعمل على تصليحها وتجهيزها قبل انطلاق الامتحانات التجريبية للثانوية العامة نهاية الشهر الجاري.وأكد المصدر لـ"الدستور"، أنه تم التشديد على مديري المديريات التعليمية، للقيام بعمل زيارات ميدانية للمدارس الثانوي والتأكد من تجهيزها، بالإضافة إلى عمل لجان لمتابعة تجهيز المدارس وتبليغ المركز التكنولوجي بالوزارة، بأي عوائق بالمدارس تعوق سير الامتحانات الإلكترونية الثانوية العامة.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، أنه سيتم غعلان جدول الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري.