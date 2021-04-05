ضبط 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بمسكنهم في أسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب بحثًا عن القطع الآثرية.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام 3 أشقاء ومقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، أمكن ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنهم وتبين وجود حفرة بعمق 1 متر، والأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وحيازتهم للأسلحة بقصد حماية نشاطهم.