القبض على 5 أشخاص بـ3 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص، خلال حملة اليوم الإثنين، وبحوزتهم 2.750 كيلو جرام من المواد والأقراص المخدرة (بانجو)، و4 أسلحة نارية، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.