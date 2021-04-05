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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيقاف التعامل المؤقت على أسهم 65 شركة بالبورصة بسبب الهبوط الحاد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:04 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أوقفت إدارة البورصة التداول بشكل مؤقت ولمدة 10 دقائق، على أسهم نحو 65 شركة نتيجة تراجعها بنسبة تخطت 5 % خلال النصف الأول من تعاملات اليوم الاثنين، ثاني تعاملات الأسبوع.

و جاءت أسهم شركة "اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية"، على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بهبوط بلغ نحو 17%، تلاه سهم " سبيد ميديكال" بهبوط 10%، ثم سهم " العبوات الطبية" بتراجع 9.7%، ثم " إميرالد للاستثمار العقاري" بهبوط 9.6%، ثم "المصريين للإسكان والتنمية" بتراجع 9.4%.

كانت مؤشرات البورصة قد استهلت تعاملات اليوم على تراجع حاد نتيجة ضغوط بيعية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على خلفية اتجاه شركات الأوراق المالية إلى خفض نسبة الشراء بهامش لدى المتعاملين، ما أدى الى محاولة البعض الى التخلص من أسهمه مهما بلغت الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي اكس30 " بنسبة 2،37 %، كما انخفض المؤشر الثانوي
"إي جي اكس 70 متساوي الاوزان " بنسبة تخطت 5 %، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا " إي جي اكس100 متساوي الاوزان " بنسبة 4.41% مقتربا من حدود الإيقاف لمدة نصف ساعة.

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