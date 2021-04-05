عمومية «شيني» تناقش الموازنة التقديرية لـ2021- 2022 27 أبريل

قرر مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني" شيني"، دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الجاري.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أن العمومية ستناقش اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2021-2022، وتستهدف "شيني" تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 4.61 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 30.55 مليون جنيه في الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2021، مقابل خسائر بقيمة 19.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقًا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.