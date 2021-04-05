«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط واقعة اختلاس 30 طن دقيق بلدي مدعم -555 شيكارة- بأحد مستودعات الدقيق البلدي بمركز أبنوب، خلال حملة مكبرة، في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق والمستودعات التموينية بمحافظة أسيوط ومتابعة عمل منظومة الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.ووردت معلومات إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط تفيد وجود اختلاس كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بأحد مستودعات الدقيق بمركز أبنوب، وعلى الفور تم تشكيل حملة مفاجئة برئاسة ضباط الهيئة وضمت في عضويتها مدير مديرية التموين بالمحافظة، استهدفت المستودع المبلغ عنه وتم فحص دفاتر العهدة والجرد الفعلي لشكائر الدقيق بالمستودع وتبين وجود عجز فعلي، حيث تمكنت الحملة من ضبط حوالي 30 طن دقيق بلدي مدعم بإجمالي مبلغ حوالي 350 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.