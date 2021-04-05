روسيا تتراجع عن التهديد بحظر تويتر بعد حذف بعض المحتوى

تراجعت روسيا عن تهديدها بحظر تويتر، قائلة إن منصة التواصل الاجتماعي سرعت الجهود لإزالة المحتوى الذي اعتبره المنظمون المحليون غير قانوني.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وكالة الرقابة على الإنترنت في روسيا "روسكومنادزور" أعلنت في بيان اليوم الإثنين أن تويتر عقدت مؤتمر عبر الفيديو مع المنظمين الروس في أول أبريل، وتقوم الآن بحذف المحتوى الذي يروج لنشاط غير قانوني أو مواد إباحية بمعدل أسرع.وفي خطوة أثارت مخاوف من تشديد الضوابط على الإنترنت، جعلت الهيئة التنظيمية الشهر الماضي المحتوى على تويتر أبطأ في التحميل وهددت بحظر الخدمة بالكامل في غضون شهر في حال عدم حذف المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه.وقالت وكالة روسكومنادزور إن إبطاء الخدمة سوف يستمر حتى 15 مايو لإعطاء تويتر الوقت لإزالة المزيد من المحتوى.