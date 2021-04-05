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سياسي

وزير النقل وعابد يتفقدان توسعات «الدائري» من التجمع إلى 6 أكتوبر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:02 م
وزير النقل وعابد
وزير النقل وعابد يتفقدان توسعات الدائري
أشرف لاشين
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تفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، صباح اليوم، بصحبة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، توسعات الطريق الدائري من "التجمع إلى 6 أكتوبر"، خاصة كوبر النيل على محور المنيب ومحور ترعة الزمر والدائري أعلى ميدان لبنان والوراق ومحور روض الفرج وقليوب، أيضا توسعات الاتوستراد مع الدائري، لافتا إلى أن التوسعات تهدف إلى وجود سيوله مرورية.

وأكد عابد، أن ما رأيناه اليوم هو نهضة حقيقية في مجال النقل في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لافتا إلى أن اللجنة مهتمة بمتابعة ما تقوم به الدوله في مجال النقل، مؤكدا أنه عبور حقيقي للجمهورية الثالثة.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "إننا جميعا نرى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قطاع النقل البري والبحري"، مؤكدا أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية، بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة، من مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل، وأيضا تشجيع المستثمرين.

وأشار عابد إلى أن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات، ويخلق كل أشكال التعامل مع العالم، بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدًا بتقدم مصر 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق واحتلالها المركز 28، ويرجع الفضل في ذلك للجهود الجبارة للدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق للمواطن حياة كريمة وأيضا جهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير.

وأضاف، أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ولذلك تسعى الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية في كافة قطاعات الدولة.

وتواصل وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري تنفيذ أعمال تطوير وإنشاء العديد من الطرق والمحاور والتوسعات على مستوى الجمهورية، ومنها توسعات الطريق الدائري، والتي من بينها توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءته.

وبالنسبة لأعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربطه بطريق الأوتوستراد.

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