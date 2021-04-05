مع قرب رمضان.. 8 سلطات فواكه لا غنى عنها على سفرة الإفطار

1- سلطة بريتزل مع الفراولة

2- سلطة والدورف الكلاسيكية

3- سلطة الأناناس مع الجوز

4- سلطة التفاح مع الزبيب

5- سلطة فواكه مجمدة قديمة الطراز

6- سلطة الأناناس والتوت البري المجمدة

7- سلطة التوت البري والجيلاتين

8- سلطة فواكه أمبروسيا مع جوز الهند

مع قرب رمضان تسعى الكثير من السيدات إلى توفير تجهيزات رمضان، ومن أهم الأشياء التي تعتبر من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان هي السلطات خاصة سلطة الفاكهة، ونرصد بحسب موقع " thespruceeats" ابرز سلطات الفواكه التي يمكن تقديمها في رمضان علي سفرتك.سلطة الفراولة المملحة تقدم أيضًا حلوى رائعة وهذه الوصفة دائمًا ما تكون ناجحة، مع طبقاتها من المعجنات المخبوزة والمكسرة والجبن الكريمي المحلى، والغطاء المخفوق والفراولة اللذيذة في الجيلاتين.سلطة والدورف هي مزيج عبقري من التفاح المفروم مع الجوز والكرفس، ويضاف لها المايونيز المحلى وصلصة الكريمة المخفوقة، كما يمكن أيضافة الزبيب أو التوت البري أو البرتقال إذا كنت تفضل ذلك.قطع الأناناس تضفي على السلطة تغييرًا منعشًا ولذيذًا عن التفاح النموذجي، تقدم على فراش من أوراق الخس، باستخدام الأناناس الطازج الذي يمنحها لمسة خاصة.تتمتع سلطة التفاح بنكهة وطعم سلطة والدورف، وتصنع من التفاح الأحمر والكرفس، مع إضافة بعض التوت البري المجفف أو الطازج، إلى طبقة من الكريمة.سلطة الفواكه المجمدة القديمة هي عبارة عن مزيج من أعشاب من الفصيلة الخبازية، وكوكتيل فواكه، كرز، وصلصة كريمية، يمكنك ببساطة تجميدها في صينية خبز وشريحة للتقديم.سلطة الفواكه المجمدة هذه مصنوعة من صلصة التوت البري والأناناس، وهي تجمع الكريمة الحامضة المحلاة والصلصة المخفوقة الفواكه معًا، بينما تضيف المكسرات المفرومة قرمشة وملمسًا، ويمكن تجميد السلطة في أكواب مافن للوجبات الفردية.تستخدم صلصة التوت البري بشكل كبير، ويمكن أيضًا اختيار جيلاتين الكرز أو التوت، وترك الطبقة العلوية غير محلاة إذا أردت.ستحتاج فقط إلى أربعة مكونات هي البرتقال، وسكر الحلويات، وجوز الهند، وعصير البرتقال لإعداد طبق جانبي طازج ولذيذ، وضع في اعتبارك إضافة بعض شرائح الموز قبل التقديم مباشرة أو تزيين السلطة بأوراق النعناع.