إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلة، صباح اليوم الاثنين، وذلك جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا الصحراوي، فيما قد تم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قنا - سفاجا الصحراوي، وذلك بسبب السرعة المفرطة.



وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من، عبدالله جاد الرب 36 عامًا، وسمر ممدوح، 15 عامًا، ومحمد عبد الحكيم، 47 عامًا، وممدوح حجاجي، 45 عامًا، وذلك بكسور وكدمات متنوعة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.