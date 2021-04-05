كاثوليك بايون نيوجرسي يحتفلون بالقيامة بكنيسة يسوع الملك

احتفلت كنيسة يسوع الملك ببايون نيوجرسي للأقباط الكاثوليك، بعيد القيامة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ترأس القداس الإلهي القمص ملاك سعدالله، وحضور شعب الكنيسة للإحتفال والصلاة معًا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم تكريم خمس من الأسر المشاركة في خدمات الكنيسة، مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.