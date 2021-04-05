إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.ةأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (كوم حمادة- الدلنجات - أبوحمص)عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 1930 م2 عبارة عن إزالة 20 حالة تعد على أرض الهئية العامة لنهر النيل (مباني وزراعة) بمساحة 1580 متر بقرية النجيلة بكوم حمادة، وإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بقري كوم زمران وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وشدة خشبية لإنشاء قواعد خرسانية،وإزالة حالة تعدي بمساحة 100م عبارة عن اسوار بالطوب الأبيض بأبو حمص.