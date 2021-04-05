5 وفيات و1047 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 537 حالة إضافة إلى تسجيل 1047 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الإصابات الجديدة بينها 331 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 690 حالة لمخالطين لمصابين و26 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 138407 حتى الان بعد تسجيل 852 حالة.