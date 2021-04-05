الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس منصور فيريري الكاهن

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الاثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس منصور فيريرى الكاهن.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد القديس منصور في ﭭـالنسيا في إسبانيا يوم 23 يناير عام 1350م.وأضاف: "اختاره البابا بندكتس الثالث عشر معرفًا شخصيًا له. رقد في الرب في مدينة ﭬـان بفرنسا عام 1419م. ومن أقواله " أنت الذي ترغب في أن تكون نافعًا للنفوس، استعن بالله أولًا من كل قلبك، واطلب هذا الطلب من الله بكل بساطة: أن يتنازل ويفيض فيك تلك المحبة التي فيها قمة الفضائل. فبها تقدر أن تتمم ما تبتغى". وتم إعلان قداسته عام 1453م على يدي البابا كاليستو الثالث".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.