محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع العاملين بالجهاز التنفيذي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين، مع العاملين بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، لمناقشة خطة العمل بالمرحلة المقبلة.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية الجهاز كأحد الكيانات الاقتصادية الهامة التى تقوم بعدة مشروعات في قطاعات مختلفة، وله دور كبير في مسيرة التنمية التى تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية في مصر كلها.وطالب محافظ بورسعيد العاملين بالجهاز بالتمسك بالعمل كفريق واحد مع وضع مصلحة الوطن والمواطنين أمام نصب أعينهم، مؤكدا أنه سيتم تكريم الموظفين المجتهدين الذين يطورون من عملهم ومهاراتهم كما سيتم أيضا محاسبة المقصرين.كما أشاد المحافظ خلال اللقاء بالجهود التي بذلها مسئولي الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة خلال الفترة الماضية والتي شهدت تنميط أسلوب العمل وتنفيذ العديد من المشروعات.