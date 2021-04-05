1117 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين 1117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة وفاة 10 حالات، وتعافي 862 مواطنا.وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغت 164274 حالة، موضحة أن إجمالي المتعافين بلغ 147539، بنسبة تصل إلى 90 %، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1722، بنسبة 0ر1 %.