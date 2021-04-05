جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (3038) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (121) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات" ضبط (2) قضية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.