المستشفيات التعليمية: فحص رمد للأطفال على هامش الاحتفال بيوم اليتيم

يحتفل المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بيوم اليتيم وذلك بمركز عيون الأطفال في المعهد.وقال الدكتور محمد فوزي السودة، مساعد وزيرة الصحة والسكان، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد سيقوم فحص عيون أطفال من دور الأيتام، كما يتضمن اليوم احتفال رمزي ترفيهى للأطفال.وأوضح أن تلك الفعالية تعد أول فعالية مجتمعية للأطفال وترسيخ رسالة المركز في الدور المجتمعى وتحقيقًا لرؤية "إبصار أفضل حق لكل الأطفال".