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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بدء الاجتماع الوزاري المغلق الثاني في كنشاسا بشأن سد النهضة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:57 ص
الاجتماع الوزاري
الاجتماع الوزاري
منار أحمد
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بدأ منذ قليل، الاجتماع الوزاري المغلق الثاني في كنشاسا بشأن سد النهضة، وكان اليوم الأول من المفاوضات انتهى من دون التوصل لتوافق وعلقت المباحثات لإجراء مزيد من التشاور حول منهجية التفاوض بعد أن أعلن السودان أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن قسمة مياه النيل.

وانتهت محاولات سابقة بهدف التوصل إلى الاتفاق بشأن السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق إلى طريق مسدود.

ووفق مصادر مطلعة، فإن مصر والسودان طالبتا بضرورة وقف أي أعمال خاصةً ببدء الملء الثاني لحين حسم ملف التفاوض، والتمسك بضرورة وجود وساطة رباعيةً بجانب الاتحاد الإفريقي.

كما أكد مصدر أن إثيوبيا لم تقدم أي ضمانات بشأن الملء الثاني للسد.

هذا وطالب السودان ومصر الاتحاد الإفريقي بضرورة وضع آليات محددة للتفاوض من ضمنها وقف الاستفزازات الإثيوبية، إضافة إلى توقيع اتفاق ملزم من الجانب الإثيوبي وتعهد كتابي بعدم اتخاذ أي خطوات تضر دول المصب.

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