بائعو تمر رمضان بسوق الساحل: «البلح من كل حته عندنا» (فيديو)

- شكري: للتمر أنواع متعددة والأسعار تناسب الجميع

- شعبان: رمضان موسم لتحويل دكاني من البقوليات للبلح

"التمر" تجمعه علاقة وثيقة بكل أنواعه وشهر رمضان، فبمجرد حلول شهر شعبان وتبدأ الشوارع والأسواق والمحال بالامتلاء بياميش رمضان والذي يترأسه التمر، وهناك المصري والمستورد، ولكن الأسواني والاسيوطي هما الأكثر شهرة، وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز أنواع التمر الشهيرة، فهناك العديد من الأسرار حول البلح وما يحمله من أنواع مختلفة وعديدة، وكذلك طرق البيع، والاقبال عليه.قال وليد شكري، أحد بائعي التمر منذ 15 عاما بسوق الساحل وابن محافظة أسيوط، إن للبلح العديد من الأنواع مثل "السكوتي، بنتامودا بنديرا، شامية، الكولمه ومنيكابي"، ويأتي أغلب البلح من أسوان التي تعتبر منشأ شهير له.وأوضح "شكري" أن أغلب الزبائن تأتي كل عام وهي على دراية ببعض أنواع البلح، كما أنهم يعطون مسميات البلح لهم اثناء عملية البيع، والبلح السكوتي الأكثر اقبالا كونها الأعلى جودة، مشيرا إلى أن أسعاره تتراوح مابين 10 جنيهات وحتى 35 جنيها للكيلو في المتوسط، والأعلى يبدأ من 40 جنيها فأكثر ويتمثل في البلح الأسواني، وكذلك البلح "السبوتي" المستورد من السودان، وهناك سبوتي أسواني أيضا، حيث لم يتبقى نوع بلح إلا وأقدمت أسوان على ذراعته وأكد أن كل زبون يأتي للخامة التي يفضلها.وأوضح أنه "مافيش زبون بيجي ياخد ياميش إلا ويبدأ بشراء البلح،فهو من أول الأشياء التي يقبل علي شرائها الزبائن عند الذهاب لجلب ياميش رمضان".فيما قال موسى شعبان، تاجر في السبيعنات من العمر، أنه اعتاد كل عام على تحويل وكالته من مكان لبيع البقوليات من عدس وأرز وفول، لوكالة تمتليء بجميع أنواع البلح الذي يعتبر من أهم المنتجات التي يحرص الجميع على شرائها استعدادا لاستقبال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الموسم بالنسبة لهميبدأ من شهر شعبان الذين يتحضرون له بالسفر لأسوان، وجلب صفقة من البلح بأنواعه المختلفة ويبدأون بعرضه في أول شهر شعبان.وأكد "شعبان" أن الإقبال يعتبر ضعيفا في الأيام الأخيرة على عكس الأعوام الماضية، وقال البلح اللي بيفضل بنخزنوا للعام القادم ويتم تبخيره ويباع بسعر أقل في العام المقبل.