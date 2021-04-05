ارتفاع ضحايا غرق عبارة في بنجلاديش لـ25 قتيلا

أعلنت السلطات البنغالية ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة ذات طابقين بنهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا إلى 25 قتيلا.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن العبارة انطلقت من مدينة نارايانجاج وكان على متنها أكثر من 50 شخصا، وقد اصطدمت بسفينة شحن في نهر شيتالاخسيا.وتواصل الجهات المعنية أعمال الإنقاذ، إلا أن سوء الأحوال الجوية يعوق عمليات البحث والإنقاذ.