طلاب جامعة القناة يشاركون في ورشة عمل بمعهد إعداد القادة بحلوان

استقبل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فوج الطلاب المتوجه للمشاركة بورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء والتى تعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس.وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن فوج الطلاب المتوجه لمعهد إعداد القادة بحلوان يضم 5 طلاب رئيس الإتحاد ونائبه وأمين مساعد لجنة الأسر وطالبتان ممثلتين عن أسرة طلاب من أجل مصر وتقام الورشة فى الفترة من 5 إلى 7 إبريل الجارى.وبتنظيم متميز للزيارة من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة والأستاذ مصطفى أبو سريع مدير إدارة الأسر الطلابية.