الخريطة البرامجية الكاملة لراديو مصر في رمضان

خريطة برامج رمضان على راديو مصر حيث يقدم الراديو 5 برامج جديدة، ومنها: - برنامج "جيل وجيل" تقديم فريدة الشوباشي وحمدي صلاح.



- برنامج "من القلب للعقل" تقديم رجائي عطية.



- برنامج "فاضل ساعتين" تقديم شريف باهر.



- برنامج" رمضان كريم" تقديم كريم الحسيني



- برنامج" الفطار على النار" تقديم الشيف غادة جميل



أما المسلسلات فيقدم راديو مصر عدد من المسلسلات المتنوعة منها مسلسل" غرام واكصدام" بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، من تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير. - برنامج "جيل وجيل" تقديم فريدة الشوباشي وحمدي صلاح.- برنامج "من القلب للعقل" تقديم رجائي عطية.- برنامج "فاضل ساعتين" تقديم شريف باهر.- برنامج" رمضان كريم" تقديم كريم الحسيني- برنامج" الفطار على النار" تقديم الشيف غادة جميلأما المسلسلات فيقدم راديو مصر عدد من المسلسلات المتنوعة منها مسلسل" غرام واكصدام" بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، من تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير.





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ومسلسل" بالشقلوب" بطولة بيومي فؤاد ومحمد على رزق ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحة وإخراج إيهاب منير، ومسلسل"تيته أنعام" بطولة انعام سالوسة وحسن عبد الفتاح، وإخراج علي مصيلحي، وتأليف أيمن فتيحة، وتعد هذه المسلسلات والبرامج من إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

ومسلسل" بالشقلوب" بطولة بيومي فؤاد ومحمد على رزق ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحة وإخراج إيهاب منير، ومسلسل"تيته أنعام" بطولة انعام سالوسة وحسن عبد الفتاح، وإخراج علي مصيلحي، وتأليف أيمن فتيحة، وتعد هذه المسلسلات والبرامج من إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.

يستعد راديو مصر لخريطة رمضانية مختلفة تشمل على عدد من المسلسلات والبرامج الإذاعية والمقرر بثها في شهر رمضان.