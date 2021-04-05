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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة أوروبية تحذر من خطر الإخوان في بريطانيا: تهدد الأمن القومي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:16 م
الإخوان
الإخوان
هدير سند
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حذرت دراسة نشرها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، اليوم الإثنين، من خطورة توغل "الإخوان" في بريطانيا، قائلة أن "الجماعة تهدد الأمن القومي وتستغل حرية المشاركة المجتمعية التي منحتها لهم الحكومة في توسيع نفوذها وتحقيق مكاسب سياسية في البلاد من خلال الخطاب المزدوج الذي يدعو إلى تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية".

- مطالبات بحظر الإخوان في المملكة المتحدة
وكشفت الدراسة عن وجود مطالبات بين السياسيين والبرلمانيين البريطانيين بحظر تام لجماعة الإخوان، حيث دعا اللورد مارليسفورد، عضو مجلس اللوردات البريطاني، حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في 2 مارس 2021، بالكشف عن خططها بشأن جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبا الحكومة بالكشف عن الخطط لإجراء مراجعة أخرى للجماعة الإرهابية، وإصدار تقرير بالكامل عن الأمر بعد التقرير الملخص الذي صدر في عام 2015 والذي لم يتضمن أهم الاستنتاجات والتفاصيل حول تهديد الإخوان للأمن القومي البريطاني.

كما طالب عدد من نواب البرلمان البريطاني، من وزير الداخلية بريتي باتل، بوضع تقييم سريع لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشاط جمعيات الإخوان الاقتصادية، وذلك للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف، والتأكد من منعها من استخدام الإنترنت في نشر عقائد التطرف للدعاة التابعين لها، ومراقبة الخطب والدروس التي تبثها لأتباعها لتعويضهم عن ارتياد المساجد التي أُغلقت بسبب الوباء.

وكشفت الدراسة أيضا عن أن السلطات البريطانية رفضت منح تأشيرات لعدد من أعضاء الجماعة لدخول البلاد، وسعت لتقييم زيادة النشاط الاقتصادي للمؤسسات التابعة للإخوان خلال فترة انتشار كورونا.

وتابعت الدراسة: تشهد بريطانيا سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.

- مخاوف وقلق بين السياسيين البريطانيين

ذكرت دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب عن أن هناك مخاوف وقلق متزايد بين السياسيين البريطانيين من أن عدم التنسيق داخل الحكومة البريطانية يسمح بتزايد تهديد الإخوان، حيث وصف السياسيون الموقف بأنه "صادم" وطالبوا بحظر المنظمة في بريطانيا.

وأضافت أن النائب بوب ستيوارت كان قد لفت الانتباه إلى ازدواجية جماعة الإخوان عندما استذكر زيارته لمصر في عام 2011 للقاء أعضاء الجماعة عندما أكدنا له إنهم لا يملكون أية "نوايا سياسية ولا يريدون حكم البلاد"، كما انتقد النائب إيان بيزلي في وقت سابق تطبيق الهاتف المحمول المثير للجدل والذي صدر في عام 2020 من قبل شركة رئيسها الأب الروحي للجماعة يوسف القرضاوي.

حزب المحافظين وجماعة الإخوان
نوهت الدراسة إلى أن المراقبين اظهروا في تقارير نشرتها الصحافة البريطانية، أن حزب المحافظين البريطاني لديه علاقات قوية مع جماعة الإخوان، التي ساعدت الحزب في العديد من الجولات الانتخابية من خلال حشد الناخبين المسلمين لانتخاب مرشحي الحزب، مشيرا إلى أن قادة الإخوان في بريطانيا يسارعون إلى العمل لاجتذاب حلفاء في حزب العمل، والاتجاه إلى تلميع سمعة الإخوان في الصحف البريطانية.

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