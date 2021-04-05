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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:54 ص
جهود الإدارة العامة
جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن، نشاط عدد من العناصر الإجرامية التى تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) بحوزة (أربعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية" بالإسكندرية، وضبط (كمية من مخدر البانجو – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 سلاح أبيض) بحوزة (أربعة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بالدقهلية، وضبط (30 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بالبحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (كمية لمخدر الفودو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") بالغربية، وضبط (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة– سلاح أبيض– ميزان – سيارة) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالمنيا، وضبط (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بكفر الشيخ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بالشرقية.

وأثمرت جهود مجموعات العمل باستهداف البؤر الإجرامية بنطاق مديرتى أمن "الشرقية – الإسماعيلية " المعروفة ببؤرة السحر والجمال" عن ضبط (كمية من مخدرى الهيروين والحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة– سلاح أبيض) بحوزة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية).

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