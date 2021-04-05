محافظ بني سويف يفتتح المدرسة الإعدادية الجديدة للبنين بقرية شنرا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مدرسة شنرا الإعدادية الجديدة للبنين "إنشاء جديد" والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 1452 مترا، وبتكلفة 7 ملايين و396 ألف جنيه، وتتكون من مبنى واحد مقام على مساحة 480 مترا عبارة عن دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 18 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض.حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم الأساسي، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول بقرى الوحدة المحلية بشنرا.جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة الفشن ضمن البرنامح الميداني الأسبوع لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بكافة مراكز مدن المحافظة، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية.