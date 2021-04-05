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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«حكايات الروب الأسود 4» يكتبها أدهم العبودي: الحرام

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
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قاعد بشرب القهوة قدّام نقابة المحامين ومأمورية مركز الأقصر طالعة على السلم، كانت الساعة ٨ الصبح، طابور المتهمين طالع على السلالم وفي آخر الطابور ست عجوزة متكلبشة، شافتني نادت عليا، مكنتش أعرفها ومتعرفنيش، المهم خلصت قهوتي وطلعتلها، بقولها اشمعنى أنا يا ماما، قالتلي استبشرت بوشك خير.

الست عدت سبعين سنة، مكنتش تعرف تنفيذ الأحكام جايبها في إيه، بصيت على ورقها لقيت حكم جزئي تبديد، دخلت على الموظفين استعلمت برقم القضية، لقيت التبديد تابع لبنك التنمية الزراعي، الست طلعت متعرفش حاجة أصلًا، قلتلها نعمل معارضة الأول وبعدها نشوف موضوع القضية.

الظابط منع حد يتكلم مع المتهمين، قعدت في البوفيه فدخل بعد شوية وقعد جنبي، ولقيته ماسك في إيده رواية الحرام ليوسف إدريس بيقراها، وده ملعبي، دردشت معاه في الرواية وفي فكرة المهمشين والظروف الاجتماعية وبعدها شاورت على الست العجوزة وقلتله طيب بعد إذنك أكلمها أستفسر منها على حاجة، الظابط لقط الربط بين الرواية والست فابتسم وقالي بسرعة طيب يا متر.

عرفت منها إن ابنها محوّل الحيازات باسمها وبيتعامل مع البنك بالحيازات دي، وقدرت أوصل إنها مظلومة فعلًا وقضية التبديد متخصهاش، دخلت لمدير النيابة واستأذنته إننا نعمل المعارضة ونصرفها من سراي النيابة بدل ما ترجع المركز تقعد لآخر النهار وتتبهدل، ودي ست عجوزة ومتستحملش، وقلتله في الآخر دي جدتي.

مدير النيابة بصلي بارتياب ورفع حاجبه: جدتك يا أستاذ أدهم؟!

- بصراحة لأ.. لكن الموضوع لله سعادتك.

- يعني مش واخد منها أتعاب.

- ولا هاخد سعادتك.

- عمومًا أنا بثق في كلامك.

ورن الجرس يستدعي الحرس، قالهم هاتوا ورق فلانة، جابوا الورق فأشّر عليه إخلاء سبيل من النيابة وجاب الست، لما قالها روّحي عنيها رغرغت، وقعدت تدعيله وتدعيلي.

الظابط بتاع المأمورية قابلني وهو نازل على السلم، وهو بيسلم عليا لوّح برواية الحرام اللي في إيده، كإنه بيشكرني على موقفي مع الست.

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