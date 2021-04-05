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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطرى المنوفية: الانتهاء من تحصين 14 ألف رأس ماشية خلال يومين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:52 ص
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من تحصين 14 ألفا و878 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 17.3%، من إجمالي 203 آلاف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام والتى بداية الحملة يوم السبت الموافق 342021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا الى أنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المعنية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشددا بضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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