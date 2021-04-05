شوكة: مستشفيات شمال سيناء خالية من مصابي كورونا

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، خلو مستشفيات محافظة شمال سيناء من عزل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، فيما تم عزل 60 حالة منزليًا للاشتباه في إصابتها بالفيروس.وأكد الدكتور طارق شوكة، أنه تم تسجيل عدد 3 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2043 حالة منذ بداية الجائحة.أضاف شوكة، في بيان اليوم، أن عدد الحالات الإيجابية بالفيروس يبلغ 338 حالة، بينما عدد حالات الوفاة يبلغ 120 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى خلو قسم العزل في مستشفي العريش العام من أي حالات عزل، وعدد 60 حالة عزل منزلي.طالب شوكة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، حفاظًا عليهم من عدم انتشار الفيروس.